Alleen werkstraf voor ongeluk met twee doden

Die had een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk geëist, maar de rechter besliste anders en legde alleen de voorwaardelijke straf van zes maanden en 240 uur werkstraf op.

Het ongeluk in Nieuwegein gebeurde doordat de man nog snel probeerde een andere auto in te halen. Toen hij weer naar rechts stuurde, sneed hij een andere auto. De bestuurder daarvan verloor de macht over het stuur en botste op een tegenligger. De klap werd beide bestuurders, van 73 en 75 jaar, fataal.

Split second

Justitie vond een celstraf op zijn plaats omdat de man volgens de officier „zeer onvoorzichtig” reed. Maar de rechtbank oordeelt dat hij „aanmerkelijk onvoorzichtig” heeft gedaan en dat is een lichter vergrijp.

Volgens de rechtbank had de man moeten invoegen achter de auto die hij niet meer verantwoord kon inhalen, maar nam hij zijn verkeerde besluit in een „split second.” Hij mag zijn rijbewijs houden. Justitie had verder vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist, maar de rechtbank legde hem een voorwaardelijke rijontzegging van een halfjaar op. Zonder rijbewijs dreigt de man zijn baan te verliezen.