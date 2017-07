Politie runde online marktplaats voor drugs

De internationale actie richtte zich specifiek op het neerhalen van de ondergrondse, op één na grootste illegale online marktplaats, Hansa Market. Deze website was alleen vindbaar op het dark web, de plek op het internet die alleen toegankelijk is via een anonieme browser en waar klanten en verkopers van bijvoorbeeld wapens of drugs elkaar treffen. Op Hansa Market werd veel drugs verkocht.

Plan was om deze website volledig zelf in handen te krijgen. Dit in de hoop dat kopers en verkopers van drugs - na het sluiten van de destijds populaire site Alpha Bay - hun toevlucht zouden nemen op Hansa Market. Niet wetende dat Hansa Market inmiddels in beheer van de politie was...

Op Hansa Market konden mensen anoniem drugs bestellen. Tot de politie de online drugsmarkt offline haalde. Foto: EPA

Zo werd Hansa Market neergehaald:

„De ondergang van Alpha Bay is geheim gehouden om het onderzoek naar Hansa Market ongestoord te laten verlopen”, zo omschrijft de politie een belangrijke stap in de operatie. „De ondergrondse marktplaats voor drugs bleek te worden gehost op servers in Litouwen. Onmiddellijk na de aanhouding van de beheerders zijn deze servers en bijbehorende infrastructuur in beslag genomen. Vervolgens is er een kopie van de website weer online gezet die via Nederlandse servers online werd gegooid. De dark web site kon gewoon bezocht worden door kopers en verkopers, die niet zagen dat het beheer van Hansa Market was overgenomen door politie en OM in Nederland. Van kopers en verkopers zijn gebruikersnamen en wachtwoorden onderschept. Gemiddeld werden 1000 bestellingen per dag gedaan in reactie op zo’n 40.000 advertenties. De marktplaats telde vorig jaar 1765 verschillende verkopers. Sinds de overname van het beheer van Hansa Market zijn meer dan 50.000 transacties geteld, vooral voor soft- en harddrugs. Zo’n 10.000 buitenlandse adressen van kopers op Hansa Market zijn doorgegeven aan Europol. Meer dan 500 Nederlandse afleveradressen zijn gemeld bij post- en koeriersbedrijven met de bedoeling de leveringen tegen te houden.”

Geld niet naar drugsdealer, maar naar OM

„Geld is niet van koper naar verkoper, maar van koper naar de portemonnee van het Openbaar Ministerie gegaan. Zo hebben we in enkele dagen twee miljoen euro af weten te vangen. Om maar even aan te geven hoe wij die website in beheer hadden”, aldus Wilbert Paulissen, hoofd Landelijke Recherche.

