premium

Spanje levert verdachte mishandeling uit

37 min geleden

ROTTERDAM - Een 19-jarige Rotterdammer is woensdag door de Spaanse autoriteiten uitgeleverd aan Nederland. De jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 56-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Het slachtoffer werd in februari voor een café zo hard tegen zijn hoofd geslagen dat hij in coma raakte. Vier dagen later overleed de man in het ziekenhuis.