Amsterdam test trolleybus 2.0

31 min geleden

Amsterdam - Om de uitstoot van schadelijke stoffen in te perken en de luchtkwaliteit te verbeteren, wil Amsterdam de komende drie jaar de bussen op de drukste lijnen vervangen door elektrische voertuigen. Een van de mogelijkheden is om een moderne versie van de trolleybus in te zetten. Dat maakte het college van burgemeester en wethouders donderdag bekend.