Deurwaarder vindt alleen erotische dvd

25 min geleden

ZAANDAM - Een deurwaarder die donderdagmorgen een wanbetaler uit huis wilde zetten in Zaandam, ving bot. De bewoner was met alle spullen vertrokken. In het lege huis vond de deurwaarder alleen één opvallend souvenir: een Kamasutra-dvd.