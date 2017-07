Raad Sluis wil Vermue als burgemeester

Vermue moet Peter Cammaert opvolgen die sinds januari waarnemend burgemeester van Sluis is. Cammaert nam het over van Annemiek Jetten, die in januari aan de slag ging als burgemeester van Vlaardingen.

Zeeland bekend terrein

Vermue is sinds 2012 burgemeester van Cranendonk (Noord-Brabant). Zeeland is bekend terrein voor haar, want ze was eerder namens het CDA wethouder en gemeenteraadslid in Borsele. Ook was ze ambtenaar in Veere.

De gemeenteraad van Sluis ziet in haar een burgermoeder voor de inwoners. Het is de verwachting dat Vermue begin oktober kan worden geïnstalleerd.