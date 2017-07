Gemeenteraad stemt voor fietsbruggen over IJ

VVD-wethouders Eric van der Burg, Pieter Litjens en Kajsa Ollongren (D66) wisten zich gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad. Van der Burg beloofde tijdens het debat de besluitvorming over de aanleg van een voetgangersterminal achter Centraal Station naar voren te halen. Nu er bruggen over het IJ zullen verschijnen, moet de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) verplaatst worden. Grote cruiseschepen die bij de PTA afmeren worden door de bruggen gehinderd. De nieuwe PTA-locatie is nog niet vastgesteld. Mogelijk kunnen wel kleinere schepen blijven aanmeren.

D66-raadslid Jan Bert Vroege kraakte nog kritische noten over het laat verschijnen van een brief van minister Schulz van Haegen, die eist dat de fietsbruggen ruim 11 meter hoog worden. Die brief verscheen een dag nadat de gemeenteraad zich vorige week inhoudelijk over het plan had gebogen. Schultz van Haegen, Rijkswaterstaat en de provincie zien niets in bruggen en willen de vaarweg juist vrij houden, temeer omdat afgelopen jaren fors geïnvesteerd is in de zeesluis bij IJmuiden. De minister ziet liever dat Amsterdam kiest voor tunnels, maar de gemeenteraad heeft de knoop donderdag doorgehakt en gaat voor bruggen. Alleen het CDA was nog niet overtuigd van het miljoenenproject.

’Lichte vorm van getuigenispolitiek’

VVD-wethouder Eric van der Burg noemde het standpunt van minister Schultz van Haegen een „lichte vorm van getuigenispolitiek”. Schultz gaat, zo kondigde ze aan, de kosten die gemaakt worden voor het bedienen van de bruggen op de gemeente Amsterdam verhalen. De minister houdt bovendien vast aan een brughoogte van 11,35 meter. Ook moet de gemeente wachtplaatsen maken, voor vaarwegmarkering zorgen en veiligheidsmaatregelen verzorgen en betalen. Ze zei eerder dat de brug alleen goed nieuws is voor de Amsterdamse fans van de Mont Ventoux.

Volgens wethouder Pieter Litjens (VVD) is het contact met Rijkswaterstaat goed en gaan beide partijen spoedig om tafel.