Auto ramt politiewagen: agent gewond

Gisteren, 23:27

RHEDEN - Een auto is donderdagavond in botsing gekomen met een politiewagen in het Gelderse Rheden. Hierbij raakte een agent gewond. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.