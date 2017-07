Van G. is op 13 juli opgepakt door de Engelse politie in Dover, waar de veerboot vanuit het Franse Calais aanmeert. Hij bestuurde een vrachtwagen die bedoeld was voor paardenvervoer.

De douane trof echter ruim vijftig kilo cocaïne aan in de laadruimte van de wagen. Daarop werd de paardenhandelaar aangehouden.