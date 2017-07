’Laagste prijs’ bed vaak wassen neus

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die de resultaten vandaag in de Reisgids voor leden presenteert. „Hotelkamers zijn meestal elders veel goedkoper te boeken. Dat scheelt soms een paar honderd euro. Als je een beroep doet op die garantie, dan word je bij veel hotels van het kastje naar de muur gestuurd. Ze proberen zich op alle manieren onder hun beloften uit te wringen”, aldus de woordvoerster.

De ’kleine lettertjes’ werpen volgens haar achteraf ook belangrijke belemmeringen op, zodat de bewijslast bij de reiziger komt te liggen. „Dat is de omgekeerde wereld. Wij adviseren om prijzen en voorwaarden goed te vergelijken bij meerdere aanbieders, niet alleen hotels, maar ook op boekingssites. Kom je toch bedrogen uit, gelijk actie ondernemen.”

De onderzoekers testten de ’prijsgarantie’ van tien bekende hotelketens. „Steeds werden dezelfde kamers op andere websites voordeliger aangeboden, tot wel 50%. Als je dan dat prijsverschil terecht opeist, worden bijvoorbeeld vertragingstactieken gebruikt om de boeker te ontmoedigen. Of je moet binnen een paar uur reageren, niet reëel.”

Volgens marketingdeskundige Max Kohnstamm regeert de prijsleugen in de hotel- en reiswereld. „Er is sprake van misleiding en bedrog onder online reisbureaus en hotels om klanten over de streep te trekken voor zo hoog mogelijke prijzen en tegen de laagste kosten. De consument denkt dat het gaat om koopjes. Er worden in Europa al rechtszaken gevoerd, omdat de concurrentie niet via trucs beperkt mag worden.”

Uiteindelijk gaan de meeste hotels volgens de Consumentenbond overstag, als je maar lang genoeg aanhoudt. „Duidelijk is dat de kortingen, waar de boeker recht op heeft, slechts met grote tegenzin worden uitgekeerd.”

Hotels proberen toeristen steeds meer te verleiden zonder tussenkomst van een internetplatform, zoals Booking.com of Expedia, te laten boeken. Dat scheelt 25% commissie. Andersom willen die boekingsmachines niet dat hotels op eigen sites onder hun prijzen duiken. „Die oorlog wordt uitgevochten over de rug van de consument”, meent Kohnstamm.