Grootste kermis schreeuwt om nieuwe aanpak

De kermis wordt in een meer hedendaags jasje worden gestoken. Dat is hard nodig. „De concurrentie van festivals, pretparken en dagjes uit wordt steeds groter”, ziet de gemeente, aldus woordvoerster Irma Galama. „Mensen kunnen hun euro maar één keer uitgeven.”

Jaarlijks komen er in tien dagen tijd gemiddeld zo’n 1,5 miljoen mensen op de kermis af. De exploitanten merken de laatste edities niettemin een daling van de omzetten, doordat bezoekers minder uitgeven.

De gemeente heeft zich voorgenomen die ontwikkeling te stuiten. Dat wil zeggen: de Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux, gaat een breder publiek proberen te trekken. Dat moet gebeuren door meer ’beleving’ aan de kermis toe te voegen. Er wordt ingezet op meer dan alleen de oliebollenkramen, attracties en het touwtjetrekken. Zo komen er een straattheater, culturele activiteiten, kunnen mensen op een platform op 50 meter hoogte genieten van een ’Dinner in the sky’ en geeft Miss Montreal zondag op diezelfde hoogte een concert. „Het publiek wil meer. Om interessant te blijven, moeten we vernieuwen. Als we vijf jaar dezelfde attracties hebben staan, komt het publiek niet meer”, zegt gemeentewoordvoerster Galama. In 2020 moet de ’Kermis 2.0’ helemaal af zijn.

De gemeente Tilburg en politie willen geen uitspraken doen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Wat betreft de inzet van agenten, zien de instanties de kermis als een reeks van drukke stapavonden.

Vechtpartijen

In buurgemeente Oisterwijk ging het de afgelopen week flink mis, met meerdere vechtpartijen. Kermisbond Bovak vindt het te makkelijk om die incidenten direct aan de kermis te relateren, laat voorzitter Atze Lubach weten. „Dit is iets wat in die gemeente sowieso al speelt.” Op de Tilburgse kermis werden vorig jaar 25 mensen aangehouden, in 2015 waren dat er 51.