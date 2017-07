Waarschijnlijk wordt de bijdrage met honderd militairen aan de NAVO-missie in Afghanistan eveneens verlengd. Dat bevestigen bronnen bij het kabinet. Nederlandse militairen opereren sinds april 2014 in Mali, aanvankelijk met zo’n 450 man. In 2016 ging dat aantal terug naar 375. Afgelopen jaar werd het aantal militairen teruggebracht tot zo’n 290. De vier Apache-gevechtshelikopters en 3 Chinook-transporthelikopters moesten wegens de schaarse capaciteit naar huis komen. Hoofdtaak in de stabilisatiemissie in de woestijnstaat is nog altijd het vergaren van inlichtingen over jihadisten en en andere opstandige strijdgroepen.

Ook komend jaar gaat er weer een flinke hap uit de missie. Dat wil zeggen: uit de Nederlandse bijdrage, want andere landen zullen de taken van de Nederlanders overnemen. Het was ook precies de bedoeling toen het kabinet eind 2013 besloot tot deelname aan Minusma, zoals de missie heet: de inbreng moest ’modulair en overdraagbaar’ zijn. Zo namen de Duitsers de inlichten- en verkenningseenheid over en brachten meerdere landen onbemande vliegtuigjes en helikopters in. Defensie wil het idee van de overdraagbare missie verder uitwerken, opdat het beter toepasbaar is op andere missies.

’Principe overdraagbare missies is goed’

De ervaring is er. Zo werkten Nederland en België sinds oktober 2014 in beurtdienst samen bij het bombarderen van doelen van Islamitische Staat in Irak - al konden Nederlandse F-16’s dit jaar niet meer aflossen wegens problemen met de inzetbaarheid van de jachtvliegtuigen en achterlopende geoefendheid van de vliegers. „Het principe van overdraagbare missies is heel goed”, vindt voorzitter Jean Debie van militaire vakbond VBM. „Je betrekt meteen bij het begin andere landen bij je inzet.”

Het principe kan ook van toepassing zijn op de trainingsmissie in Noord-Irak, waarover ook een verlengingsbesluit moet vallen. Zo’n 150 Nederlandse militairen trainen Iraakse speciale eenheden en Koerdische strijders voor hun gevechten tegen IS. Die trainingen veranderden afgelopen jaar al van karakter, van tactische en technische gevechtstrainingen naar het standhouden in veroverd gebied, waarbij het indammen van rellen en drukke menigten en het beschermen van de olie-industrie meer aandacht kregen. De komende tijd zullen planning, instructievaardigheden en het opleiden van militaire instructeurs het karakter van de trainingen bepalen.

Samenhang schetsen

Voordat het kabinet er officieel over besluit, zal het de samenhang schetsen van de verscheidene missies. Hierbij wordt ook de inzet besproken van een fregat voor de EU-antipiraterijmissie in Somalië en de 270 militairen die nu onder NAVO-paraplu in Litouwen zijn gestationeerd ter geruststelling van de Baltische en Oost-Europese bondgenoten bij de dreiging uit Rusland.