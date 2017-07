’De vloer scheurde open’

De 21-jarige vrouw uit Oisterwijk was gisteren aangekomen op het vakantie-eiland en ging met haar vriendinnen gelijk ’s avonds stappen. Daarbij belandde ze in de Bar Street, juist de straat die in het oude centrum zo zwaar werd getroffen door de aardschok. ,,We stonden buiten op een soort kruispunt toen we een harde knal hoorden en daarna rook zagen. In eerste instantie dachten we aan een aanslag.’’

Maar mensen om hen heen wisten al snel dat het om een aardbeving ging. De meiden zetten het op een rennen. ,,Ik heb geen idee hoe lang het duurde. Ik heb wel iemand op de grond zien liggen. Geen idee of hij bewusteloos of dood was. Wij zijn er zonder verwondingen vanaf gekomen. Een vriendin van mij viel wel op de grond, maar kon snel weer opstaan en verder rennen.’’

Kolkend water in de haven

De meiden spoedden zich naar de haven, waar het zeewater kolkte door de aardbeving. ,,Er werd gezegd dat er tsunamigevaar was, dus we moesten naar een hoger punt. Tot zes uur vanochtend hebben we op een berg gezeten. Een Nederlandse jongen kreeg daar te horen dat een vriend van hem was overleden. Hij was volledig in paniek.’’

Foto: Facebook

Uiteindelijk kon Van Empel terug naar haar hotel, waar ze haar spullen heeft gepakt en naar het strand is gegaan. Daar wacht ze tot Sunweb weet of zij en haar reisgezelschap kunnen blijven in het vakantieverblijf. ,,Ik zou hier zes weken blijven om in een club te gaan werken. Die staat nog overeind, maar ik heb geen idee of dat nog doorgaat.’’

We zijn er heel goed vanaf gekomen

,,Het is ontzettend bizar. Alles staat te trillen, je weet niet waar je heen moet’’, zegt Martijn Ballast vanuit Kos. Rond half twee plaatselijke tijd lag hij met zijn gezin heerlijk te slapen op het Griekse eiland toen de aardbeving toesloeg.

Martijn en zijn gezin. Foto: Martijn Ballast

Het gezin vluchtte naar buiten, waar al snel bleek dat de schade relatief meeviel. ,,Ons hotel is aardbevingsbestendig gebouwd, met extra staal erin. Dat heeft een hoop gescheeld. Toen ik vanochtend de tv aanzette en de beelden zag van enkele kilometers verderop, zie je het verschil. Dan zijn we er toch wel heel goed vanaf gekomen.’’

In de kamer van Ballast was dan wel vanalles omgevallen, maar grote schade bleef uit. Morgenavond moet het gezelschap naar huis vliegen, maar voorlopig ligt het vliegverkeer even stil. ,,TUI is eerst aan het inventariseren hoe het met iedereen is. Wij wachten het rustig af. We zouden vandaag een stuk gaan varen, maar dat laten we even zitten. We hebben een kort nachtje gehad en gaan lekker rustig aan doen.’’