Waterpret voor olifantje Yunha

Met dit lekkere weer staat de watersproeier iedere dag aan om de vijver in het olifantenverblijf goed gevuld te houden en dat zorgt voor de nodige waterpret. „Water is ook goed voor de verzorging van de huid, dus dat is dubbel plezier”, zegt Sandra. „Naast de vijver onderzoekt Yunha het verblijf steeds meer op eigen houtje. Zij ontdekt alles met haar slurf.”

Ontwikkeling

De vier maanden oude Yunha is volop in ontwikkeling en ook haar kiezen komen door. „Wij hebben al kleine puntjes van de kiezen gezien”, vertelt Sandra. „Het olifantje begint nu langzaam met het eten van stukjes vast voedsel.” In haar korte leven is Yunha naar schatting al ruim tweehonderd kilo aangekomen, de kleine olifant werd afgelopen april geboren in Dierenpark Amersfoort.