Corendon in gesprek met gasten op Kos

37 min geleden

LIJNDEN - Reisorganisatie Corendon kijkt of gasten in zwaar beschadigde hotels op Kos terug willen naar Nederland. „Van de zestig hotels die we op Kos gecontracteerd hebben, zijn er enkele te zwaar beschadigd om nog in te verblijven”, laat een woordvoerster weten. Het is nog onduidelijk hoeveel gasten daar waren ondergebracht.