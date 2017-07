Start inventarisatie Groningse bevingsschade

„Sinds 31 maart is het aantal schademeldingen flink opgelopen. Ondertussen zijn de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nog steeds in volle gang”, aldus coördinator Hans Alders. „Het is onduidelijk wanneer het protocol gereed is, maar om mensen niet langer te laten wachten, willen we alvast starten met het opnemen van schades.”

Alders noemt het een flinke klus. Maar de inspecteurs komen volgens hem beslagen ten ijs. Ze moeten minimaal tien jaar ervaring hebben met het opnemen van schades en een civieltechnische of bouwkundige opleiding hebben afgerond. Uiteindelijk zal het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade de zaken gaan beoordelen.

Onafhankelijke commissie

In maart is besloten dat de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, niet meer betrokken is bij de afhandeling van bevingsschade maar een onafhankelijke commissie.

Uit onderzoek dat de TU Delft in opdracht van Alders heeft uitgevoerd blijkt ondertussen dat 49 procent van de inwoners van de aardbevingsgemeenten het nu een gunstig moment vindt om een woning te kopen. Het vertrouwen is flink toegenomen ten opzichte van 2015. Dat komt niet alleen door de gunstige economische situatie en de lage hypotheekrente maar ook omdat het werk van de Nationaal Coördinator aan dit vertrouwen bijdraagt, concluderen de Delftse onderzoekers.