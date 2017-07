Hordes fans bij opening frietzaak Lil Kleine

Bekijk onderaan dit artikel de beelden van de opening.

Beveiligers moesten de verkoop in goede banen leiden terwijl de populaire rapper zijn eerste puntzak volschepte. Ondertussen was het nogal chaotisch in het friettentje. Groepjes hysterische meisjes zongen hard nummers van de rapper.

Foto: ANP

Stokje overnemen

De 25-jarige Lam kijkt er naar uit dat hij, samen met zijn beste jeugdvriend, het stokje van zijn vader overneemt. De 92-jarige moeder van zijn vader is een van de gasten die er getuige van zal zijn.

„Vier jaar geleden zei ik tegen mijn moeder dat ik de patatzaak van mijn overleden vader wel wilde voortzetten”, weet Lam nog goed. De Amsterdammer komt uit een horecageslacht. Zijn moeder runt een hotel op de Damstraat, waar hij jarenlang werkte. „Als kind hield ik enorm van patat. Ik wilde elke dag wel naar de zaak van mijn vader. Volledig gefascineerd was ik door de aardappelsnijmachine die mijn vader zelf had ontworpen. Die staat er nog steeds. De klanten vonden het ook geweldig als een 9-jarig jochie ze hielp.”

Lil Kleine is volgens Lam ook dol op patat. „Jorik (Jorik Scholten is de echte naam van de rapper, red.) en ik zijn al elf jaar lang bevriend. We hingen als tieners rond in de Beethovenstraat in Zuid, vlakbij mijn ouderlijk huis. Altijd hadden we het samen over zaken doen. Daar hebben we besloten dat we ooit iets samen zouden gaan doen.”

„Niets is leuker om vriendschap naar een nieuw level te tillen en samen geld te verdienen”, zegt Scholten in een verklaring. Scholten heeft zich in De Belg ingekocht. Lam zegt niet hoe groot het belang is van de rapper en welk bedrag daarmee gemoeid is.

Maar twee kapiteins op een schip kan gevaarlijk zijn. Lam: „Jorik en ik vertrouwen elkaar voor 200 procent. Met open een eerlijk tegenover elkaar zijn, moet het lukken.”

Het zal Lam zijn die elke dag in de zaak te vinden is. Lil Kleine heeft het echter druk met toeren. „Elk vrij moment zal Jorik hier ook zijn om te helpen met het snijden van de aardappelen en met het verkopen van patat.”

Amardip ’Bitu’ Johal (links) werkte ook al voor de vader van Daniel Lam (rechts), die de patatzaak nieuw leven in wil blazen. Foto: Amaury Miller

Vereeuwigd

In de friettent, die schuin tegenover bioscoop Tuschinski zit, springt het Delfts blauwe tegelwerk het meest in het oog. Hierin zijn ook de namen van Lam en Lil Kleine vereeuwigd.

Ooit bestonden er drie filialen van De Belg in Amsterdam. Daar is alleen nog de zaak op de Reguliersbreestraat van over. Maar als het aan Lam en Scholten ligt, komt daar verandering in en openen ze de komende jaren nog een paar zaken.