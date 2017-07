premium

Satudarah-leden cel in voor mishandeling

59 min geleden

AMSTERDAM - Vier leden van de motorclub Satudarah moeten de cel in voor de ernstige mishandeling van twee mannen in een Amstelveense uitgaansgelegenheid. De rechtbank veroordeelde drie van hen vrijdag tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een vierde persoon kreeg zes maanden, waarvan eveneens drie voorwaardelijk, omdat zijn rol in de vechtpartij kleiner was.