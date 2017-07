premium

Van der Staaij: krant verzon uitspraak

25 min geleden

DEN HAAG - SGP-leider Kees van der Staaij heeft gereageerd op de harde uitspraak ’In Nederland vermoordt de dokter je’, in de vorm van een kop boven zijn opinieartikel over het Nederlandse euthanasiebeleid in the Wall Street Journal. Volgens hem is de kop verzonnen door de Amerikaanse krant. Hij noemt het "geen goede samenvatting."