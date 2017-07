Nederlanders gewond bij aardbeving op Kos

Zo heeft een TUI-klant een gebroken arm en een Sunweb-klant een gebroken voet. Voor zover bekend zijn er geen zwaargewonden onder de Nederlanders.

Het laatste nieuws, gedetailleerde ooggetuigenverslagen, foto’s en video’s over de aardbeving lees je hier.

Vluchten volgens schema

Alle vluchten naar Kos en Bodrum gaan volgens vakantievliegers Transavia, TUIfly en Corendon Dutch Airlines volgens schema door, al willen tientallen passagiers nu liever niet meer naar Kos gaan.

Alleen in Kos-stad is een drietal hotels zodanig beschadigd dat toeristen daar voorlopig uit veilligheidsoverwegingen niet meer in mogen. Voor hen worden alternatieve gezocht, anders krijgen ze hun geld terug.

Dat geldt niet voor mensen die angst hebben, want er is geen negatief reisadvies. Alle reisorganisaties stellen zich soepel op om hen om te boeken naar een andere bestemming, maar kosteloos annuleren is er niet bij.

De aarbeving eiste twee levens.