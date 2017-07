Dossiers van medewerkers V&D op straat

Volgens het Dagblad van het Noorden was de man stomverbaasd toen hij onder meer verslagen van motivatiegesprekken en functioneringsrapporten aantrof in de dossierkast die hij via een onlineveiling kocht. De kast met gevoelige informatie is afkomstig uit het hoofdkantoor van V&D in Amsterdam. De koper vond ook e-mails over het functioneren van managers en correspondentie met voorstellen om het imago van V&D op te poetsen.

De curator laat in een reactie weten dat ze zoiets niet eerder heeft meegemaakt. „Wij hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat privacygevoelige informatie bij derden terecht zou komen”, zegt ze. V&D ging eind 2015 failliet. Een groot deel van de boedel is via online veilingen verkocht.