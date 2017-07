Blussen grotbrand weer gestaakt

Eerder had een mijndeskundige de grotten bij de ingang in het grensplaatsje Kanne veilig verklaard, zodat brandweerlieden van daaruit de bluswerkzaamheden konden hervatten. Om 4.00 uur werden de bluspogingen opgegeven.

Het wachten is nu op een grote luchtturbine, die de rook en het vernevelde water uit de grotten moet verdrijven. Daardoor moet het zicht verbeteren, zodat de tunneldeskundige weer poolshoogte kan gaan nemen.

De turbine zal voor extra rookontwikkeling zorgen. Om te voorkomen dat de rook voor meer problemen zorgt in de grotten onder restaurant Château Neercanne, treffen de hulpdiensten extra voorzieningen om de rook daar te weren.

Hoe lang de bluswerkzaamheden nog in beslag gaan nemen, kon de woordvoerder van de brandweer zaterdag niet voorspellen. ,,Pas als de rook verdreven is weten we of we de gangen in kunnen om verder te blussen'', zei hij. ,,Dan duurt het wellicht nog een paar dagen. Maar of het lukt om de rook te verdrijven, weet op dit moment niemand.''

Inmiddels is een slang van een kilometer lengte voor groot watertransport aangelegd vanuit het Albertkanaal naar de ingang van de grotten in Kanne.