Blussen grotbrand weer gestaakt

19 min geleden

MAASTRICHT - De brandweer is in de vroege zaterdagochtend uit veiligheidsoverwegingen gestopt met het blussen van de grote hooibrand in de grotten bij Maastricht. Door het vernevelde bluswater werden de temperaturen te hoog en er stortten weer mergelstenen naar beneden, waarop de brandweer zich terugtrok.