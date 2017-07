Bewoners studentenflat Diemen mogen terug

De brandmeldinstallatie wordt de komende weken vervangen. Daarom zijn in alle woningen rookmelders aangebracht. Ook wordt de flat 24 uur per dag bewaakt door brandwachten zolang er nog geen brandmeldinstallatie is.

Vanaf maandag worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo worden de muren van het trappenhuis opnieuw geschilderd.

Foto: ANP

Door de brand kwam een 27-jarige man om het leven en raakten drie personen gewond. De politie heeft het sterke vermoeden dat de brand is aangestoken. Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand, maar ook naar het optreden van de brandweer. De dode en een zwaargewonde werden pas gevonden nadat het sein ’brand meester’ was gegeven. Dat lijkt erop te duiden dat de brandweer de woningen in de studentenflaf niet goed heeft gecontroleerd.

De flat bestaat uit 182 studentenwoningen, waarvan er 143 zijn verhuurd. Onder de huurders zijn vijftien internationale studenten.