Ruim 30 tips over onschuld Mark de J.

Vrijdagavond ging de speciale website tipons.nu in de lucht waar informatie over de zaak kan worden achtergelaten. Het Openbaar Ministerie verdenkt De J. ervan dat hij zakenman Koen Everink in maart 2016 heeft gedood. De J., voormalig coach van tennisser Robin Haase, heeft altijd ontkend. De moord zou het werk zijn van anderen die De J. zouden hebben ontvoerd.

DNA

Volgens advocaat Bob Kaarls wordt deze lezing ondersteund door de vondst van onbekend DNA-materiaal op het lichaam van Everink en op handdoeken in diens huis. Dat zelfde DNA-materiaal is ook aangetroffen in de auto van Mark de J.

Kaarls gaat de rechtbank tijdens de regiezitting op 4 september vragen aanvullend onderzoek naar deze sporen te doen. Tot nu toe heeft de rechtbank dat altijd geweigerd. Om die reden legde advocaat Pieter Hoogendam in mei de verdediging neer van Mark de J. Kaarls nam de verdediging over.

Uit nieuw forensisch onderzoek dat de verdediging heeft laten uitvoeren blijkt volgens hem dat „er gedetailleerde DNA-sporen zijn.”

Het Openbaar Ministerie meent dat alles in de richting van De J. wijst. Hij was als laatste bij Everink thuis, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden en De J. had een forse geldschuld bij de zakenman.