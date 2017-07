Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bestelwagen over de kop

1 uur geleden

WADDINXVEEN - De bestuurder van een bestelwagen is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de A12. Zijn bestelbus raakte de vangrail waarna het busje over de kop vloog. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.