Ruzie Roosendaal escaleert: twee zwaargewonden

1 uur geleden

ROOSENDAAL - Een 17-jarige jongen en een 24-jarige man zijn zwaargewond geraakt tijdens een vechtpartij die uitmondde in een steekpartij. De twee hadden in de nacht van vrijdag op zaterdag ruzie met elkaar gekregen op de Markt, in het centrum van de Brabantse stad. Vrienden probeerden de vechtersbazen uit elkaar te houden, maar slaagden daar niet in. Daarop grepen agenten in.