NVWA onderzoekt verontreinigde eieren

De NVWA heeft dit middel inmiddels in vier pluimveebedrijven aangetroffen. Deze bedrijven moeten hun geleverde eieren terugroepen. Het is nog niet duidelijk waar de verontreinigde eieren terecht zijn gekomen. ,,Dat moet nog blijken'', aldus een woordvoerder.

Uit voorzorg is bij nog eens drie pluimveebedrijven de afvoer van eieren geblokkeerd. De bedrijven bevinden zich verspreid over land en zijn niet geconcentreerd in één gebied, aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman is er geen ,,direct gevaar'' voor de volksgezondheid.

Fipronil wordt onder meer gebruikt als pesticide. Het zit ook op vlooienbandjes van katten en honden.