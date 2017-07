Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Motorrijder dood na aanrijding met fietser

2 uur geleden

DELDEN - Een 64-jarige motorrijder uit Zenderen is zaterdag in Delden (Overijssel) overleden na een aanrijding met een fietser op de Almelosestraat (N741). De 50-jarige fietser uit Delden raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.