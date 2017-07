premium

Kind (3) zit klem onder karretje attractie Tilburgse kermis

52 min geleden

TILBURG - Op de kermis in Tilburg is zaterdagavond een driejarig jongetje zwaargewond geraakt doordat hij uit een wagentje van een attractie is gevallen en daaronder bekneld is geraakt. Vervolgens werd het jochie een stuk meegesleurd. Het kind is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.