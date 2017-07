premium

Het onderzoek is gestart na een fatale steekpartij in Bergen op Zoom.

Dode na steekpartij in woning Bergen op Zoom

35 min geleden

BERGEN OP ZOOM - In de Brabantse stad Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag een man overleden na een steekpartij in een woning aan de Paracelsuslaan. Hij overleed ter plaatse. Een andere man raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.