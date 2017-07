Kermisattractie Tilburg voldeed aan eisen

Wel wordt het toestel opnieuw gekeurd. Voor de toekomst wordt onderzocht of aanpassingen nodig zijn om dit soort ongelukken te voorkomen, zegt een woordvoerder van de NWVA zondag. In afwachting van de nieuwe keuring blijft de attractie gesloten.

Hoe het jongetje er aan toe is, is onduidelijk. De politie heeft nog niets bekend gemaakt over zijn toestand. Het slachtoffertje kwam klem te zitten toen hij uit een van de karretjes viel. De brandweer moest eraan te pas komen om het jongetje onder het karretjes vandaan te halen. Hulpdiensten stroomden massaal toe. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Elleboogstoot

Twee mensen die de hulpverleners belemmerden, werden aangehouden. Het gaat om de beheerders van de attractie die naast Die Fantastische Reise op de Tilburgse kermis staat. De arrestanten zijn een vrouw van 27 uit Borne en een 56-jarige man uit Amersfoort. Het duo verzette zich toen de brandweer een metalen hek wilde doorknippen. Een politieagent die het koppel daarop weghaalde, kreeg van de vrouw een elleboogstoot. De man bedreigde de agent.

Volgens Jan Boots van de Kermisvakbond hadden de twee geen kwaad in de zin. "Zij hebben jarenlang met dezelfde attractie op kermissen gestaan. Toen ze hoorden dat er een kind vastzat, wilden ze alleen maar komen helpen. Ze wilden voorkomen dat de brandweer de ketting door zou knippen. Omdat ze de attractie goed kennen weten ze dat alle andere karretjes kunnen gaan rijden als de spanning van de ketting afgaat”, zegt Boots tegen Omroep Brabant.