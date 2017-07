Zo gelukkig zijn Dennis Verbaas en zijn Maleisische prinses

Verbaas, een voormalig voetballer die als fotomodel werkt, bekeerde zich twee jaar geleden tot de islam en gaat sindsdien door het leven als Dennis Muhammad Abdullah. Dennis was een zeer talentvolle voetballer bij FC Lisse, totdat hartritmestoornissen hem in 2006 noopten te stoppen. Vervolgens werkte hij als model in het buitenland, omdat zijn schoonzus hem daarvoor had ingeschreven, vertelde hij in 2013.

Zijn aanstaande vrouw is de enige dochter van sultan Ibrahim Iskandar en werd geboren in 1986. Tunku heeft een internationale mode- en kunstopleiding gevolgd. Beiden zijn gek op voetbal. De 31-jarige Tunku Aminah is sinds vorig jaar voorzitter van de voetbalclub Johor Darul Ta’zim, die in de eredivisie van Maleisië speelt. Dennis werkt als marketingmanager bij de voetbalclub Tampines Rovers in Singapore.

Lees ook: Sprookje uit 1001 nacht

Foto: EPA Foto: EPA

De twee leerden elkaar kennen toen de Nederlander een paar jaar geleden naar Azië werd gestuurd voor modellenwerk. „Met name in Singapore en Hongkong deed hij het heel goed en waren mensen enorme fan van hem”, aldus Freek Koster, directeur van Touché Models Amsterdam. „Zo’n twee jaar geleden vertelde hij dat hij stopte met modellenwerk en dat hij een bijzondere vrouw had ontmoet in Azië, op wie hij dol was. Hij is daar in jetset-kringen terechtgekomen en geef hem eens ongelijk.”

Het huwelijk staat gepland op 14 augustus, maar al vanaf 8 augustus zijn er plechtigheden en ceremoniën ter gelegenheid van het huwelijk. Een van die ceremoniën is het ’koninklijk bad’ in de botanische tuinen van de sultan. De trouwerij werd onlangs officieel aangekondigd door de sultan. Op social media bleek direct al dat de Maleisiërs niet kunnen wachten op het sprookjeshuwelijk.