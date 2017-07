De jongen fietste met andere scouts naar de vereniging, maar kwam lelijk ten val. Daarbij kreeg hij de handrem van zijn fiets in zijn been. De brandweer moest eraan te pas komen om de fiets los te knippen.

In eerste instantie is het stuur van de fiets geknipt, waarna de handrem, die nog vast zat aan het stuur, voorzichtig uit het been van de jongen is gehaald. De jongen is voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis.