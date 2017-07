Slachtoffertje kermis buiten levensgevaar

Het slachtoffertje kwam klem te zitten toen hij uit een van de karretjes viel van de attractie Die Fantastische Reise. De brandweer moest eraan te pas komen om het jongetje onder het karretjes vandaan te halen. Hulpdiensten stroomden massaal toe. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Na het ongeval is het jongetje met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij met zorg is behandeld. Of het kind is geopereerd, is niet bekend.

De familie van het jonge kind is overdonderd door de hele situatie en doet een dringende oproep om hun privacy te waarborgen. „Er is geen behoefte om op wat voor manier dan ook met deze situatie verder in het nieuws te komen en ze gaan er van uit dat iedereen dat respecteert”, stelt de politie in een verklaring.

De attractie was gecertificeerd, maar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) liet zondag weten dat er een nieuwe keuring moet komen. Een woordvoerder van de NVWA kon zondag niet vertellen of voor de attractie een leeftijdsgrens geldt. Nader onderzoek van de instantie moet uitwijzen wat er precies is misgegaan.