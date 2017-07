Limburgse studente (20) vermist in Frankrijk

Vrijdagavond heeft Elle nog contact gehad met haar ouders en daarna niet meer. Ze verbleef op dat moment in de omgeving van Bordeaux.

Van Spanje naar Frankrijk

Elle reisde vanuit haar au pair-adres in Spanje naar Frankrijk. Dat deed ze per fiets en per trein. Ze had een treinkaartje om zaterdag naar Sainte Foy la Grande te reizen. Het is onbekend of ze deze reis vanuit Bordeaux ook daadwerkelijk heeft gemaakt.

De Limburgse, die studeert in Nijmegen, heeft normaal dagelijks contact met haar ouders. Dat heeft ze al twee dagen niet meer gedaan en daarom hebben de ouders zondagavond de politie ingeschakeld.

Tips

Mensen die meer informatie over Elle hebben, kunnen dit doorgeven aan de politie op het telefoonnummer 0900-8844.