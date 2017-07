Sittard in greep dealers

In drie jaar tijd is het aantal meldingen van drugsoverlast in Sittard verdubbeld. Inmiddels trekt tien procent van de inwoners erover aan de bel, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. Inwoners mijden sommige wijken in hun stad. Agenten komen er wel, maar grijpen vaak mis. „Er zijn veel van dit soort plekken en drugsrunners blijven maar een paar minuten staan”, aldus een surveillerende agent. „Heterdaadjes zijn lastig.”

De drugsoverlast in Sittard-Geleen neemt toe sinds Maastricht een strikt handhavingsbeleid voert.

