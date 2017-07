Kosganger in de rats

De angst onder Nederlandse toeristen die nog naar Kos moeten vliegen, neemt toe nu Griekse deskundigen zeggen dat de kans op meer naschokken en nieuwe aardbevingen komende tijd reëel is.

Vluchten gaan door

Er is steeds meer onvrede en twijfel onder de duizenden Nederlanders die deze week naar het door natuurgeweld getroffen vakantie-eiland reizen. Alle vluchten naar Kos gaan door, zeggen vliegmaatschappijen.

Honderden mensen durven of willen niet meer, maar gratis annuleren is er niet bij en omboeken naar een andere bestemming is in het drukke hoogseizoen erg moeilijk, omdat vliegtuigen propvol zitten. Deze reizen zijn honderden euro’s duurder. „Bijbetalen of geld kwijt.” Touroperators zijn onvermurwbaar. Er is volgens hen sprake van overmacht.

