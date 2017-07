premium

Jongetje (5) zwaargewond bij scooterongeluk Mierlo

1 uur geleden

MIERLO - Een 5-jarig jongetje is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in het Brabantse Mierlo. Hij zat bij iemand achterop een scooter toen deze vol tegen een lantaarnpaal botste in de Schoolstraat. Het kindje is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.