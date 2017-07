premium

Gevel supermarkt beschadigd bij plofkraak

28 min geleden

HEESCH - Bij een plofkraak op een geldautomaat in het Brabantse Heesch is zondagnacht grote schade ontstaan aan de gevel van de lokale Albert Heijn. De brandweer onderzoekt of de gevel, die deels is ingestort, ondersteund moet worden. Onduidelijk is of de supermarkt maandagochtend open kan.