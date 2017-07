De in Amsterdam geboren Stulen was onder meer verbonden aan het Nederlands Ballet Orkest, het Nederlands Danstheater, het Nederlands Promenade Orkest, Opera Forum en de publieke omroep. Hij was betrokken bij tal van radio- en televisieproducties, zoals Jonge mensen op het concertpodium en Una Voce Particolare.

Hij werkte ook veel in het buitenland, vooral in Duitsland en België.

Stulen schreef ook enkele boeken. Recent verscheen Ten voeten uit, anekdotes uit een bewogen muzikaal leven.