premium

Recordregen in Zeeland

37 min geleden

AMSTERDAM - In de provincie Zeeland is afgelopen nacht net zoveel regen gevallen als er gemiddeld in de hele maand juli valt. Volgens Weeronline viel in Vlissingen sinds middernacht al 80 millimeter water. Dat zijn acht volle emmers water per vierkante meter. Normaal valt in de provincie Zeeland in juli tussen de 65 en 80 millimeter neerslag.