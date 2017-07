NVWA onderzoekt kermisattractie Tilburg

De keuring door de NVWA is een standaardprocedure na een ongeluk. Die Fanastische Reise voldeed aan alle veiligheidseisen, liet de NVWA zondag weten. De attractie heeft de jaarlijkse keuring onlangs opnieuw doorstaan. Er moet worden onderzocht of er aanpassingen nodig zijn om dit soort ongelukken te voorkomen. In afwachting van de nieuwe keuring blijft de attractie verzegeld.

Het slachtoffertje kwam klem te zitten toen hij uit een van de karretjes viel. De brandweer moest eraan te pas komen om het jongetje onder het karretjes vandaan te halen. Hulpdiensten stroomden massaal toe. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De toestand van het kind is stabiel en hij is buiten levensgevaar.

Twee mensen die de hulpverleners belemmerden, werden aangehouden. Het gaat om de beheerders van de attractie die naast Die Fantastische Reise op de Tilburgse kermis staat. De arrestanten zijn een vrouw van 27 uit Borne en een 56-jarige man uit Amersfoort.

Wanneer de attractie weer open gaat, is onduidelijk.