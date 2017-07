Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Gewonde na val van dak

1 uur geleden

HEELSUM - Op de Hyacintenlaan in het Gelderse Heelsum is maandagmiddag een persoon gewond geraakt na een val van een dak. Het slachtoffer, een ouder iemand, is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.