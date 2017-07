Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Geliefde pakketbezorger mag blijven

16 min geleden

IJSELSTEIN - Pakketbezorger Hazjar Salim blijft aan het werk in IJsselstein. Hij wordt door PostNL niet overgeplaatst naar Houten. Honderden IJsselsteiners kwamen in opstand toen ze hoorden dat hun geliefde pakketbezorger elders aan de slag zou gaan. Maandag werd duidelijk dat Hazjar in IJsselstein zal blijven bezorgen.