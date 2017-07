’Molkenboer aftreden of dood’ stond midden in Woerden op de weg gekalkt. De boodschap was ondertekend met ’groetjes drugsdeals’. Intussen is het asfalt overgeschilderd.

Volgens de burgemeester zijn de teksten afkomstig van drugscriminelen, die kwaad zijn omdat ze uit hun huis gezet worden zodra ze tegen de lamp zijn gelopen. „We sluiten drugspanden maanden af voor bewoners.” Dat zijn geen populaire besluiten, weet Molkenboer, „maar mijn handtekening staat eronder.” Een aantal dealerstromen is met succes opgerold. „Dat zet blijkbaar kwaad bloed.”

