Omwonenden van een gesloten drugspand aan de Breitnerstraat zeggen ’ontzettend opgelucht’ te zijn. De politie arresteerde daar in mei een 26-jarige man. In zijn huis zijn volgens het Openbaar Ministerie honderden grammen cocaïne, versnijdingsmiddelen en 25.000 euro aan contanten aangetroffen. De verdachte zit nog vast. Mocht hij vrijkomen, dan kan hij door de maatregelen van de burgemeester zijn woning niet meer in. Bewoners zijn angstig om te reageren, maar twee buurtgenoten willen wel anoniem kwijt dat de rust in de buurt is weergekeerd.

„Het was hier tot diep in de nacht een af en aan rijden van auto’s met vreemde figuren.” Volgens de buurvrouw is het ’een zegen voor de wijk’ als het pand straks weer wordt bewoond door ’normale mensen’. De politie bevestigt dat de verdachte samen met een inmiddels vrijgelaten vermeende kompaan (28) uit Rotterdam een klantenbestand had van zo’n honderd mensen die vanuit de Breitnerstraat werden voorzien van harddrugs.

De van oorsprong Afghaanse uitbater van de L&G supermarkt aan de Hazelaarstraat in Woerden kan zich niet voorstellen dat de doodsbedreigingen het werk zijn van zijn voormalige buurman, wiens internetcafé annex theehuis in februari werd gesloten wegens drugshandel en witwassen. „Het was een keurige man die hangjongeren wegstuurde en de stoep aanveegde. Je weet alleen niet wat hij onder de toonbank deed.”

De middenstander noemt bedreigingen jegens de burgemeester ’schandalig’: „Problemen spreek je uit op het gemeentehuis.” Hij steunt de burgemeester volledig: „Ik hoop dat hij hier een keer komt, we zouden ons zeer vereerd voelen.”