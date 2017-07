Verslaggever Zander Lamme is bij de uitspraak aanwezig. Zijn updates lees je onderaan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de 64-jarige Feddema als huurbaas nalatig is geweest en eiste twee weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

De rechter is het daar niet mee eens. Dan zou Feddema redelijkerwijs moeten vermoeden dat er iets niet in orde was in het pand. En dat was volgens rechtbank niet het geval.

Brandveiligheid

Het hof liet eerder weten Feddema weliswaar niet schuldig te bevinden aan de oorzaak van de brand, maar hij zou te hebben weinig gedaan om het pand brandveilig te maken. ,,Door de onderzoeksinstanties is vastgesteld dat het slachtoffer tenminste veertig minuten de tijd had moeten hebben om het pand op een veilige manier te verlaten. Vanwege de bouwkundige tekortkomingen van het pand was die tijd niet beschikbaar, waarmee een causaal verband kan worden aangetoond tussen die tekortkomingen en het overlijden van het slachtoffer.''

De brand aan de Kelders in de Friese hoofdstad had grote impact op de bewoners van het centrum van de Friese hoofdstad. Veel bewoners raakten hun huis kwijt. Zeker anderhalf jaar zat er een groot gat in de straat. Ook het pand van Feddema, die zelf een kapperszaak op de benedenverdieping had, raakte zwaar beschadigd.

Voor het veroorzaken van de brand werd in 2014 een 39-jarige man vrijgesproken. De brand ontstond in een gaskachel, toen de man een gasfles verwisselde. Het OM eiste zes maanden cel, maar ging tegen de vrijspraak niet in beroep.

