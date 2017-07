Gezochte man weer fout in met site nepkleding

Bezoekers kunnen niets meer bestellen op de website.

De Facebook-pagina van de webshop is nog wel bereikbaar. Daar is nog een filmpje te vinden waarop een man in de camera trots laat zien hoe goed de kleding is nagemaakt. „Eén op één nagemaakt! Waar ga je dat vinden?”, vraagt de man zich hardop af.

’Eigen baas zijn’

De man moedigt mensen aan bij hem kleding in te kopen en die vervolgens door te verkopen. „Waarom voor een baas werken? Je kan je eigen baas zijn!”

Niemand kan meer bestellen op straatfashion.nl. Foto: EPA

Het is niet duidelijk of de man in het filmpje de eigenaar van de website is. Die man staat internationaal gesignaleerd. Hij is eerder veroordeeld voor onder andere belastingfraude en heeft nog een gevangenisstraf openstaan van twee jaar, laat de FIOD weten.

Geld dat verdiend wordt met de handel in namaakartikelen wordt gebruikt voor de financiering van misdaad en criminele organisaties, licht de FIOD toe.