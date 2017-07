Klant laat ’boodschap’ achter in wc-showmodel

Een van de medewerkers vond het bij binnenkomst op maandagochtend al stinken. Het vermoeden is dan ook dat een klant op zondag zijn behoefte deed op de wc-pot. „Dan is er minder personeel dan normaal”, zegt hij tegen De Gelderlander.

Dat de klant juist op het showroommodel zijn boodschap moest doen, is opmerkelijk te noemen, want in de pot lag een opvallend, oranje briefje waarop duidelijk stond dat de pot niet bedoeld was voor klanten. „We hebben vier toiletten voor klanten in de winkel”, aldus de medewerker.

Korting

De ’dader’ is nog altijd spoorloos, ondanks de aanwezigheid van camera’s in de winkel. ,,Maar juist op dat kleine stukje niet.” Toch zal de schuldige zich geen zorgen hoeven te maken. „We gaan diegene uiteraard niet straffen, want het is heel vies, maar toch een soort van ludieke daad. We willen gewoon weten wie het is en waarom ’ie het heeft gedaan.”

Het personeel van Formido mocht het vieze klusje oplossen en de troep opruimen. De bouwmarkt speelt wel meteen op de situatie in: tot en met zondag is er 25 procent korting op alle wc-potten. „En nee, je mag de pot niet uitproberen in de winkel!” , schrijft de bouwmarkt op Facebook.